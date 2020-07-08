Alanyaspor- Galatasaray ilk 11'leri açıklandı!
Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor'un evinde ağırlayacağı Galatasaray maçı öncesi iki takımında ilk 11'leri belli oldu.
Süper Lig'de 31. haftasında karşı karşıya gelecek Alanyaspor ve Galatasaray'ın ilk 11 kadrosu açıklandı.
MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Alanyaspor Galatasaray maçı saat 21:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor müsabakası saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.
GALATASARAY İLK 11'LERİ
Okan
Mariano
Marcao
Donk
Linnes
Seri
Taylan Antanyalı
Ömer Bayram
Belhanda
Emre Akbaba
Adem Büyük
ALANYASPOR İLK 11'LERİ
Marafona
Nsakala
Tzavellas
Caulker
Juanfran
Ceyhun
Salih Uçan
Onur
Bakasetas
Efecan
Papiss Cisse
Galatasaray'ın, Aytemiz Alanyaspor maçı eksikleri:
Muslera
Luyindama
Lemina
Falcao
Andone
Saracchi
Feghouli
Onyekuru
MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR
GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLİKLER VAR
Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçında birçok futbolcusundan yararlanamayacak. Kiralık sözleşmesi sona erdiği için takımdan ayrılan Henry Onyekuru'nun yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone, sakatlığı bulunan Mario Lemina, cezalı olan Sofiane Feghouli ve Marcelo Saracchi, Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.
Sakatlığı nedeniyle son 2 maçta görev yapamayan Radamel Falcao'nun da yarın sahaya çıkması beklenmiyor.
ADEM BÜYÜK DÖNÜYOR
Sakatlıklar nedeniyle son 2 maçına santrforsuz çıkan sarı-kırmızılı ekipte, Adem Büyük cezasını tamamladı. Ligin 27. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasında kırmızı kart gören ve sonraki davranışlarından dolayı 2 maç daha men cezası verilen Adem Büyük, Alanyaspor'a karşı forma giyebilecek.
İKİ FUTBOLCU KART CEZASI SINIRINDA
Galatasaray'da Alanyaspor mücadelesi öncesinde 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri ve Ömer Bayram, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 32. haftadaki MKE Ankaragücü maçında görev yapamayacak.
SON 6 MAÇINI KAZANAMADI
Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 6 maçta galibiyet elde edemedi. Galatasaray, 1 Mart'ta 3-0 kazandığı Gençlerbirliği müsabakasından sonra çıktığı 6 lig müsabakasında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor'a mağlup oldu.
ALANYASPOR İLE BU SEZON 4. BULUŞMA
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Aytemiz Alanyaspor ile 3 kez karşılaştı.
İki takım, bu sezon Süper Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, ligde sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanmıştı.
Sarı-kırmızılılar, Akdeniz temsilcisi ile Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştı. İlk maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, rövanşta 3-1 galip gelmesine rağmen elendi.
SÜPERLİG'DE 8. RANDEVU
Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor Alanya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 8. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan maçlardan ilk 5'ini Galatasaray kazandı. Altıncı müsabaka beraberlikle sona ererken son karşılaşmayı da kazanan Galatasaray, rakibine mağlup olmadı. Geride kalan 7 maçta sarı-kırmızılı takımın 21 golüne, Alanya ekibi 6 golle yanıt verebildi.
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