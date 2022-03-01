Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol heyecanı çeyrek final aşamaları ile devam edecek. Bu kapsamda Alanyaspor ile Gaziantep FK karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Alanyaspor – Gaziantep FK kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ALANYASPOR – GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor – Gaziantep FK maçı 3 Mart 2022 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.30 'da başlayacak. Zorlu müsabaka Alanya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

ALANYASPOR – GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor – Gaziantep FK maçı A Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.