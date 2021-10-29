Türkiye'nin en sevilen spor dalı olan futbolda heyecan Süper Lig karşılaşmaları ile hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda ligin 11. haftasında lider Alanyaspor evinde Göztepe'yi konuk edecek. Gülen tarafın kim olacağı merak edilen bu önemli mücadele futbolseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor - Göztepe maçı 31 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka Antalya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Göztepe maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Furkan Aksuoğlu görev alacak.