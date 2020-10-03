Süper Lig'de 4. hafta mücadelesi, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor ile geçtiğimiz sezonun Türkiye Kupası finalisti Alanyaspor arasında oynanacak. İki takım arasındaki zorlu mücadele taraftarların radarına girdi. Karşılaşma hakkında detaylı bilgiler haberimizde mevcut. Bu sezon lige oldukça iyi giriş yapan iki ekibinde 7 puanı bulunuyor. Hatayspor, 5. sırada yer alırken Alanyaspor averaj farkıyla 2. sırada yer alıyor. Peki, Alanyaspor - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ALANYASPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Alanyaspor - Hatayspor mücadelesi 4 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma, Alanyaspor'un Bahçeşehir Okulları Stadyumunda oynanacak. Zorlu mücadeleyi hakem, Atilla Karaoğlan yönetecek. Volkan Ahmet Narinç ve Murat Tuğberk Curbay ise Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan Alanyaspor - Hatayspor mücadelesi, beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı bu kanaldan takip etmek için Digitürk aboneliğine sahip olmanız gerekmekte.

MUHTEMEL 11'LER

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Salih, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir, Pablo Santos, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Popov, Helder Barbosa, Rayane Aabid, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Traore, Diouf