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Alanyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Peki, Alanyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Alanyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. haftasıyla devam edecek olan ligde Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma hakkındaki tüm bilgileri haberimizde sunduk. Peki, Alanyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Alanyaspor, ligde oynadığı son 17 maçta, 30 puan toplayarak 5. sırada bulundu. Kasımpaşa ise 16 maçta 19 puana ulaşarak puan durumunda 16. sırada yer aldı. 

ALANYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan Alanyaspor-Kasımpaşa maçı, 11 Ocak Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, hakem Abdulkadir Bitigen tarafından yönetilecek. Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Mustafa Savranlar üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Alanyaspor-Kasımpaşa maçı da beIN SPORTS ekranlarından izlenebilecek. Karşılaşmayı bugün saat 19.00'da beIN SPORTS 1 kanalından takip edebilirsiniz. 

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ

  • Kasımpaşa ile oynadığı sekiz Süper Lig maçında da gol atan Alanyaspor (5G 3B), rakibini dört maçtır mağlup ediyor.
  • Alanyaspor'a konuk olduğu dört Süper Lig maçının üçünü en az üçer gol yiyerek kaybeden Kasımpaşa, tek galibiyetini aldığı karşılaşmada kalesinde sadece bir gol gördü (Ağustos 2017'de 3-1).
  • Evinde oynadığı son 12 Süper Lig maçını kaybetmeyen Alanyaspor (9G 3B), bu karşılaşmaların yedisinde kalesini gole kapattı.
  • Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanamayan Kasımpaşa (1B 3M), bu karşılaşmalarda en az ikişer gol yedi (toplam dokuz).
  • Alanyaspor, İstanbul takımlarını konuk ettiği son 10 Süper Lig maçının sekizini (1B 1M) ve bu sezonki üç karşılaşmanın tamamını kazandı.
Onur Çelik
Spor Editörü


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