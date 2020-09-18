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Alanyaspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı sürüyor. İkinci hafta, Alanyaspor - Kayserispor maçı oynanacak. Peki, Alanyaspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Alanyaspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan sürüyor. İkinci maçlarında Alanyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk haftasında deplasmanda Sivasspor'u 2-0 geçen Alanyaspor, lige moralli girmişti. Kayserispor'da aynı şekilde kendi evinde Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek 3 puanı almıştı. İki takımda ilk galibiyetlerin ardından 2'de 2 yapmak için bu zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Alanyaspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de ikinci hafta maçlarında Alanyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak maç, 19 Eylül saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumunda oynanacak. Zorlu mücadelenin hakemi, Erkan Özdamar olacak. Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Salih Mazlum ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de Alanyaspor - Kayserispor arasında oynanacak ikinci hafta mücadelesi beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak. Zorlu mücadele, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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