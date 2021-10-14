Milli aranın tamamlanmasının ardından, Süper Lig'de futbol heyecanı 9. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Alanyaspor ile Kayserispor üç puanı almak için kozlarını paylaşacak. Bu zorlu müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında Alanyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor - Kayserispor maçı 18 Ekim 2021 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka Antalya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Kayserispor maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Ümit Öztürk, yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Kamil Çetin yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Davut Dakul Çelik görev alacak.