Önümüzdeki sezon için transferler yapan ve başarı sağlamak isteyen takımlar hazırlık maçları ile kendilerini test etmeyi planlıyor. Bu kapsamda iki Süper Lig ekibi Alanyaspor ve Konyaspor hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi takip etmek isteyen sporseverler Alanyaspor - Konyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını merak ediyor. İşte cevaplar...

ALANYASPOR - KONYASPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

8 Ağustos 2021 Pazar bu akşam oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Mücadele Alanyaspor'un stadında gerçekleştirilecek.

ALANYASPOR - KONYASPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

İki takım için de sezon öncesi son prova olarak değerlendirilecek bu mücadele Konyaspor TV'den naklen izleyiciyle buluşturulacak.

Konyaspor TV, D Smart 259, Kablo TV 36, Tivibu 251, Turkcell TV+ 251, Fil Box 231 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.