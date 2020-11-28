Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi, tüm bilgilere haberimizde yer verdik. Bu sezon ligin en flaş takımı Alanyaspor, 20 puanla liderliği elinde bulunduruyor. Çağdaş Atan yönetimindeki Akdeniz ekibi, ligde şu ana kadar mağlubiyet yüzü görmedi ve sadece 2 beraberlik aldı. Konyaspor ise ligde son 2 maçını kazanarak yükselişe geçti. Konyaspor, 8 maçta topladığı 12 puanla 8. sırada bulunuyor. Peki, Alanyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ALANYASPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Alanyaspor - Konyaspor maçı, Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele, Bahattin Şimşek tarafından yönetilecek. Bahattin Şimşek'in yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

10. hafta oynanacak olan Alanyaspor - Konyaspor maçı, Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen izlenebilecek.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ