Alanyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig, 10. hafta maçları ile devam ediyor. Pazar gününün maçları arasında Alanyaspor - Konyaspor maçı bulunuyor. Peki, Alanyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi, tüm bilgilere haberimizde yer verdik. Bu sezon ligin en flaş takımı Alanyaspor, 20 puanla liderliği elinde bulunduruyor. Çağdaş Atan yönetimindeki Akdeniz ekibi, ligde şu ana kadar mağlubiyet yüzü görmedi ve sadece 2 beraberlik aldı. Konyaspor ise ligde son 2 maçını kazanarak yükselişe geçti. Konyaspor, 8 maçta topladığı 12 puanla 8. sırada bulunuyor. Peki, Alanyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
ALANYASPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Alanyaspor - Konyaspor maçı, Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele, Bahattin Şimşek tarafından yönetilecek. Bahattin Şimşek'in yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
HANGİ KANALDA?
10. hafta oynanacak olan Alanyaspor - Konyaspor maçı, Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen izlenebilecek.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Süper Lig tarihinde Konyaspor'u ağırladığı dört maçın üçünü kaybeden Alanyaspor, tek galibiyetini son karşılaşmada aldı.
- Alanyaspor'un Konyaspor'u konuk ettiği dört Süper Lig maçında toplam 17 gol atıldı (Alanyaspor 7-10 Konyaspor).
- Konyaspor'un geçen sezon Süper Lig'de iki kere yenildiği üç takımdan biri Alanyaspor'du (Beşiktaş ve Göztepe ile birlikte).
- Bu sezon oynadığı sekiz Süper Lig maçının beşinde gol yemeyen Alanyaspor, geçen sezonun tamamında yaptığı gole kapama sayısını (6) şimdiden yakalamak için sahaya çıkıyor.
- Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kazanan Konyaspor, Nisan 2016'dan bu yana üst üste üç galibiyet alamıyor.
- 2020/21 Süper Lig sezonunun ilk dokuz haftasında rakip kaleye en fazla isabetli şut çeken takım Alanyaspor (57), kalesine en az şut gelen ekip ise Konyaspor (22).
- Konyaspor bu sezon Süper Lig'de attığı 10 golün dokuzunu maçların ikinci yarılarında buldu (%90). Bu, ligin ilk dokuz haftasında bir takımın sahip olduğu en yüksek oran.
- Bu sezon Süper Lig'in en golcü iki oyuncusundan biri olan Alanyasporlu Davidson (6; Loic Remy ile birlikte), bu golleri rakip kaleye çektiği ilk 18 şutta bulurken (ortalama 3 şutta 1 gol); son iki karşılaşmadaki birer denemesinde fileleri havalandıramadı.
- Konyaspor'un deplasmanda attığı son golü kaydeden Artem Kravets (vs Fenerbahçe), Süper Lig kariyerinde henüz üst üste iki dış saha karşılaşmasında rakip fileleri havalandıramadı.
- Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig kariyerinde Alanyaspor'a rakip olduğu üç maçı da deplasmanda oynadı ve bu karşılaşmaların ikisini toplam 9 gol yiyerek kaybetti (1G).