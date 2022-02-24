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Alanyaspor – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Alanyaspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Peki Alanyaspor – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Alanyaspor – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 27. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Alanyaspor ile Konyaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Alanyaspor – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ALANYASPOR – KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor – Konyaspor maçı 27 Şubat 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Antalya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

ALANYASPOR – KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor – Konyaspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ALANYASPOR – KONYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Alanyaspor – Konyaspor maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mehmet Özgür Ertem yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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