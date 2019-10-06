Alanyaspor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz'den kötü haber

Alanyaspor maçının ikinci yarısında sakatlanan Dorukhan Toköz'ün diz kapağında kıkırdak kopması meydana geldi. Ameliyat edilecek olan Dorukhan Toköz'ün 5-6 ay futbol oynayamayacağı belirtildi.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Bu akşamki maçta sakatlanan oyuncumuzun sağ dizinde Patella (diz kapağı) çıkığı ve bu bağlı diz kapağından kıkırdak kopması tespit edilmiş olup, oyuncumuz ameliyat edilecektir. Kendisine Beşiktaş ailesi olarak geçmiş olsun dileriz"

AVCI MAÇ SONU HASTANEYE KOŞTU

Öte yandan Teknik Direktör Abdullah Avcı, maçın ardından yönetici Ahmet Ürkmezgil ile birlikte Dorukhan Toköz'ü ziyarete gitti.

DORUKHAN TOKÖZ KİMDİR?

Dorukhan Toköz 21 Mayıs 1996 (22 yıl yaşında) yılında Eskişehir’de doğmuştur. 1,80 cm ve 73 kg ağırlığında Eskişehirspor’da 14 numaralı formayı giyen oyuncu orta sahada oynuyor.

Eskişehirspor'un altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon 32 maçta 1 gol attı.