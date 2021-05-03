Alanyaspor Salih Uçan sakatlandı mı? Salih Uçan sağlık durumu nasıl? Alanyaspor'un Kasımpaşa ile oynadığı maçta yüzüne darbe alan Salih Uçan sakatlık yaşadı. Oyuncunun son durumunu merak edenler ise Alanyaspor Salih Uçan sakatlandı mı? Salih Uçan sağlık durumu nasıl? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar.

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Süper Ligin 39.haftasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda saat 16.00'de başlayan mücadelede Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 5.dakikasında sakatlanan yıldız orta saha oyuncusu Salih Uçan'ın sağlık durumu merak konusu oldu. ALANYASPOR SALİH UÇAN SAKATLANDI MI? Alanyasporlu Salih Uçan mücadelenin ilk dakikasında Hajradinovic ile girdiği ikili mücadele sonucu sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. SALİH UÇAN SAĞLIK DURUMU NASIL? Salih Uçan'ın elmacık kemiğinde kırık şüphesi ile ambulansla hastaneye götürüldüğü kaydedildi. Öte yandan Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, pozisyon sonrası dördöncü hakem Emre Kargın'a 'Elmacık kemiği kırılıyor, hiçbir şey yok!' diyerek tepkisini dile getirdi.

Tayfun Altuntaş Editör