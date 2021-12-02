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Alanyaspor - Sivasspor canlı izle | Alanyaspor - Sivasspor maçı Bein Sports 2 canlı yayın izle linki

Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor'un evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Bu kapsamda mücadeleyi izlemek isteyenler için Alanyaspor - Sivasspor canlı izle | Alanyaspor - Sivasspor maçı Bein Sports 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

Alanyaspor - Sivasspor canlı izle | Alanyaspor - Sivasspor maçı Bein Sports 2 canlı yayın izle linki

Süper Lig'de her geçen hafta heyecan artarken yeni hafta maçları da başladı Bu kapsamda ligin 15. haftasında Alanyaspor ile Sivasspor'un karşı karşıya geleceği maça her iki takımın da galibiyet hedefiyle çıkacak. Bu kapsamda mücadeleyi izlemek isteyenler için Alanyaspor - Sivasspor canlı izle | Alanyaspor - Sivasspor maçı Bein Sports 2 canlı yayın izle linki haberimizde... 

ALANYASPOR - SİVASSPOR CANLI İZLE 

Alanyaspor - Sivasspor maçı 4 Aralık 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Antalya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

Alanyaspor - Sivasspor maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Kadir Sağlam görev alacak.

ALANYASPOR - SİVASSPOR CANLI İZLE 

ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI BEİN SPORTS 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

Alanyaspor - Sivasspor maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI BEİN SPORTS 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Ahmet, Fatih, Eduardo, Efecan, Candeias, Babacar, Diedhiou

Sivasspor: Ali Şaşal, Dimitrios, Samba, Uğur, Cofie, Kerem, Fayçal, Max Gradel, Pedro Henrique, Yatabare.

 

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