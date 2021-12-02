Süper Lig'de her geçen hafta heyecan artarken yeni hafta maçları da başlıyor. Bu kapsamda ligin 15. haftasında Alanyaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Alanyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor - Sivasspor maçı 4 Aralık 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Antalya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Sivasspor maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Alanyaspor - Sivasspor maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Kadir Sağlam görev alacak.