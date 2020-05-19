Alanyaspor stadyumunda İstiklal Marşı yankılandı

Aytemiz Alanyaspor'un maçlarının oynadığı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle saat 19.19'da İstiklal Marşı yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında saat 19.19'da tüm stadyumlarda İstiklal Marşı yayınlandı. Bu kapsamda Aytemiz Alanyspor'un maçlarını oynadığı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda İstiklal Marşı yankılandı.

Kaynak: İHA