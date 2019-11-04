Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig lideri Aytemiz Alanyaspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'in 11. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenmana futbolcular topla ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra dar alanda pas çalışması yapan turuncu yeşilli ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı. Sakatlığı bulunan Lokman, Juanfran ve Musa antrenmana katılmadı. Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İHA