Manisa FK – Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Rezede ne demek, TDK'ya göre Rezede kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Yılmaz Vural'ın eşi Seda Vural kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seda Vural BiyografisiKırmızı Oda final mi yapıyor, bitiyor mu? Kırmızı Oda final ne zaman? Kaçıncı bölümde neden final yapıyor?Ankaragücü – Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Son dakika | Bursa'da hava aracı düştü ihbarı! Bölgeye ekipler sevk edildiGelinim Mutfakta 18 Şubat 2022 Cuma puan durumu | 18 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?Balıkesirspor – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Mersin'de kocasını patronuyla aldattı! Yaptığı bununla da kalmadı, kocasına hayat kadını ayarladı!Sevgililer Günü'nü eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile geçiren Hülya Avşar'ın sevgili itirafı olay yaratacak! "Yakıştırmıyorum, bana göre değil"
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Alanyaspor – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Peki Alanyaspor – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Alanyaspor – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 26. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Alanyaspor ile Trabzonspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Alanyaspor – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ALANYASPOR  – TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor – Trabzonspor maçı 20 Şubat 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Antalya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

ALANYASPOR  – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor – Trabzonspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ALANYASPOR  – TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Alanyaspor – Trabzonspor maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Direnç Tonusluoğlu görev alacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT