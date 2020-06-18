Alanyaspor Antalyaspor maç sonucu | Alanyaspor Antalyaspor maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Alanyaspor ile Antalyaspor karşılaştı.

Maçın 15. dakikasında Cisse'nin golüyle Alanyaspor maçı 1-0 yaptı. Ceyhun Gülselam, 25. dakikada attığı golle durumu 2-0'a getirdi. İkinci yarıda ise Alanyaspor, 46. ve 49. dakikada yine Cisse'nin attığı goller sonucunda kendi sahasından 4-0 galibiyetle ayrıldı.

Böylelikle Alanyaspor, Trabzonspor'un finaldeki rakibi olmuş oldu.

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

15. dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Bakasetas'ın sol kanattan kullandığı kornere yükselen Caulker'ın kafa topu, defanstan döndü. Cisse, önüne düşen topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 1-0

25. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Bakasetas'ın sol köşeden kullandığı kornerde, Ceyhun Gülselam'ın kafa vuruşunda top yere çarparak filelere gitti. 2-0

32. dakikada orta alanda Ceyhun Gülselam kazandığı topu sol kanattan bindiren Fernandes'e çıkardı. Ceza sahası dışı çaprazında topu kontrol eden Junior Fernandes'in şutu direğe çarparak dışarı çıktı.

34. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Hakan Özmert'in ceza sahası içine gönderdiği topa Jahovic kafayı vurdu, kaleci Marafona meşin yuvarlağı çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada Antalyaspor savunmasının hatalı pasında araya giren Salih Uçan, topu ceza sahası içine gönderdi. Penaltı noktasında topla buluşan Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0

48. dakikada Alanyaspor'dan Cisse kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü attı. Bakasetas'ın ceza sahası içine gönderdiği topa kaleciden önce ayak koyan Cisse, fileleri havalandırdı: 4-0

90+2. dakikada Antalyasporlu oyuncu Mukairu'nun ceza sahasına doğru gönderdiği ara pasta, Doğukan Sinik kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finalde Trabzonspor'un rakibi odu.

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇINDAN NOTLAR

Aytemiz Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında takımlar 12. kez karşı karşıya geldi.

Oynanan kupa ve lig maçlarında Alanyaspor'un 5-4 üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcileri, iki maçta ise yenişemedi.

Ev sahibi ekipte sakatlığı devam eden Manolis Siopis kadroda yer almadı.

Şilili futbolcu Junior Fernandes, turuncu-yeşilli forma ile 100. maçına çıktı.

Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor karşısına kalede Marafona ile sahaya çıkarken savunma dörtlüsünde Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala yer aldı. Ortada Ceyhun Gülselam, Salih Uçan ikilisine yer veren turuncu-yeşilliler, bu isimlerin önünde Bakasetas'a şans tanıdı. Hücum kanatlarında Efecan Karaca ve Junior Fernandes'e görev yapan Alanyaspor'da forvette ise Cisse gol aradı.

ANTALYASPOR, BEŞİKTAŞ KARŞILAŞMASI İLK 11'İNİ BOZMADI

Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde Antalyasporlu futbolcu Celustka için doğum günü kutlaması yapıldı.

Bu maçta kırmızı-beyazlı futbolcu Bahadır Öztürk sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Beşiktaş karşılaşması ilk 11'ini bozmayan Fraport TAV Antalyaspor ise karşılaşmaya Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Veysel Sarı, Kudriashov, Hakan Özmert, Fredy, Amilton, Podolski, Sinan Gümüş, Jahovic ilk 11'i ile başladı.