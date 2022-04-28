Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 35.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Aytemiz Alanyaspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Alanyaspor – Yeni Malatyaspor maçı canlı izle | Alanyaspor – Yeni Malatyaspor maçı BeIN Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

ALANYASPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasındaki Aytemiz Alanyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı 1 Mayıs 2022 Pazar günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Turgut Doman yönetiyor. Doman'ın yardımcılıklarını ise Selahattin Altay ve Hakan Karabalcık yapıyor.

ALANYASPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE

ALANYASPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇI BEIN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasındaki Aytemiz Alanyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ALANYASPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇI BEIN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ALANYASPOR İLK 11

30. YUSUF KARAGÖZ

11. EFKAN BEKİROĞLU

17. WILSON BRUNO NAVAL DA COSTA ABREU EDUARDO

18. JOAO PEDRO BARBADAS NOVAIS

19. NEMANJA MILUNOVIC

21. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS

23. EMRE AKBABA

24. JUAN FRANCISCO MORENO FUERTES

31. CRISTIAN ALEXIS BORJA GONZALEZ

35. FURKAN BAYIR

70. OĞUZ AYDIN

YENİ MALATYASPOR İLK 11

22. ABDULSAMED DAMLU

2. YİĞİT ULAŞ

3. PHILIP GAMELI AWUKU

6. RAHMAN BUĞRA ÇAĞIRAN

9. KENAN ÖZER

28. BARIŞ BAŞDAŞ

30. BENJAMIN TETTEH

66. JOSPIN NSHIMIRIMANA

74. BERAT YAMAN

77. MERT MİRAÇ ALTINTAŞ

94. NOUHA DICKO