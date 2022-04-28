Alanyaspor – Yeni Malatyaspor maçı canlı izle | Alanyaspor – Yeni Malatyaspor maçı BeIN Sports HD 2 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Alanyaspor – Yeni Malatyaspor maçı canlı izle | Alanyaspor – Yeni Malatyaspor maçı BeIN Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 35.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Aytemiz Alanyaspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Alanyaspor – Yeni Malatyaspor maçı canlı izle | Alanyaspor – Yeni Malatyaspor maçı BeIN Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...
ALANYASPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasındaki Aytemiz Alanyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı 1 Mayıs 2022 Pazar günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Turgut Doman yönetiyor. Doman'ın yardımcılıklarını ise Selahattin Altay ve Hakan Karabalcık yapıyor.
ALANYASPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE
ALANYASPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇI BEIN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasındaki Aytemiz Alanyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
ALANYASPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇI BEIN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
ALANYASPOR İLK 11
30. YUSUF KARAGÖZ
11. EFKAN BEKİROĞLU
17. WILSON BRUNO NAVAL DA COSTA ABREU EDUARDO
18. JOAO PEDRO BARBADAS NOVAIS
19. NEMANJA MILUNOVIC
21. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
23. EMRE AKBABA
24. JUAN FRANCISCO MORENO FUERTES
31. CRISTIAN ALEXIS BORJA GONZALEZ
35. FURKAN BAYIR
70. OĞUZ AYDIN
YENİ MALATYASPOR İLK 11
22. ABDULSAMED DAMLU
2. YİĞİT ULAŞ
3. PHILIP GAMELI AWUKU
6. RAHMAN BUĞRA ÇAĞIRAN
9. KENAN ÖZER
28. BARIŞ BAŞDAŞ
30. BENJAMIN TETTEH
66. JOSPIN NSHIMIRIMANA
74. BERAT YAMAN
77. MERT MİRAÇ ALTINTAŞ
94. NOUHA DICKO