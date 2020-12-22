Alanyaspor-Yeni Malatyaspor maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS LİNKİ
Süper Lig'de hafta içi oynanacak olan 14. hafta maçları arasında Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor maçı bulunuyor. Peki, Alanyaspor-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de heyecan 14. hafta ile devam ediyor. Hafta içi oynanacak maçlar arasında bulunan Alanyaspor-Yeni Malatyaspor maçının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Ligde, 13 maçta 26 puana ulaşan Alanyaspor, zirvede bulunuyor. Yeni Malatyaspor ise 12 maçta 19 puana ulaşarak 8. sırada yerini aldı. Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor mücadelesi, futbolseverler tarafından ilgiyle bekleniyor. Peki, Alanyaspor-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
ALANYASPOR-YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Alper Ulusoy'un yardımcılıklarını ise Mehmet Metin ve Bahtiyar Birinci üstlenecek. 23 Aralık Çarşamba günü oynanacak mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
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HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Alanyaspor-Yeni Malatyaspor maçı da beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı Çarşamba günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 1'den takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Alanyaspor XI: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Babacar
Yeni Malatyaspor XI: Ertaç, Chebake, Hadebe, Semih, Karim Hafez, Acquah, Ndayishimiye, Olcay Şahan, Kubilay, Adem Büyük, Umut Bulut
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği son dört lig maçının üçünü kazanan Alanyaspor (Süper Lig & 1. Lig), gol atamadığı tek karşılaşmadan mağlup ayrıldı (Kasım 2018'de 0-1).
- Alanyaspor'a rakip olduğu altı Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Yeni Malatayspor, tek galibiyetini Kasım 2018'de deplasmanda aldı (1-0).
- Sahasında oynadığı son 10 Süper Lig maçında mağlubiyet almayan Alanyaspor (8G 2B), kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor.
- Süper Lig'de oynadığı son dış saha maçını kazanan Yeni Malatyaspor (3-0 vs Fenerbahçe), lig tarihinde üst üste iki deplasman galibiyeti alamadı.
- Süper Lig'in 2020/21 sezonunda topla oynama yüzdesi en yüksek takım Alanyaspor (%58.9); bu alanda Yeni Malatyaspor'dan (%41.8) daha düşük bir yüzdeye sahip tek ekip ise Gaziantep FK (%40.6).