Süper Lig'de heyecan 14. hafta ile devam ediyor. Hafta içi oynanacak maçlar arasında bulunan Alanyaspor-Yeni Malatyaspor maçının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Ligde, 13 maçta 26 puana ulaşan Alanyaspor, zirvede bulunuyor. Yeni Malatyaspor ise 12 maçta 19 puana ulaşarak 8. sırada yerini aldı. Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor mücadelesi, futbolseverler tarafından ilgiyle bekleniyor. Peki, Alanyaspor-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ALANYASPOR-YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Alper Ulusoy'un yardımcılıklarını ise Mehmet Metin ve Bahtiyar Birinci üstlenecek. 23 Aralık Çarşamba günü oynanacak mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Alanyaspor-Yeni Malatyaspor maçı da beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı Çarşamba günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 1'den takip edebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ