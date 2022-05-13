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Alanyaspor 3 – 0 Gaziantep FK | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 37.haftasında Alanyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Alanyaspor 3 – 0 Gaziantep FK | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

11. dakikada Alanyaspor'dan Emre Akbaba, rakip ceza sahası dışında topu Borja'ya bıraktı. Bu futbolcunun kaleyi karşıdan gören noktada çektiği şutta, kaleci Mustafa Burak iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

23. dakikada sağ kanattan yaptığı baskıyla topu kazanan Efecan, meşin yuvarlağı ceza sahası içine derinlemesine gönderdi. Kaleyi çapraz gören noktadan Diedhiou'nun sert şutunda kaleci Mustafa Burak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

25. dakikada gelişen Gaziantep atağında Oğuz Ceylan'ın sağ köşeden ceza sahasına gönderdiği top kaleci Marafona'dan sekti. Arka direğe giden meşin yuvarlağı Sagal kaleye göndermek isterken, Umut topu çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

45. dakikada sol kanattan atılan uzun pasta topla buluşan Figueiredo'nun ceza sahası içine girer girmez kaleci Marafona'nın üzerinden kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Alanyaspor 3 – 0 Gaziantep FK maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 3-0 yendi.

54. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep atağında atılan uzun pasla rakip ceza sahası dışında topla buluşan Mirza Cihan, Borja'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından Borja kırmızı kart gördü. Hakem Bahattin Şimşek, VAR inlemesinin ardından kartı iptal etti.

59. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan Efecan Karaca'nın kornerden Emre Akbaba'ya gönderdiği pasta bu futbolcu topu yerden ceza sahasına ortaladı. Ön direkte Fatih Aksoy'un dokunduğu meşin yuvarlağı arka direkteki Diedhiou filelerle buluşturdu: 1-0

70. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep atağında Figueiredo, son çizgide meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Vetrih'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

73. dakikada gelişen Gaziantep atağında Maxim'in orta alandan rakip ceza sahası arkasına gönderdiği topla buluşan Mendly, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mendly'nin ayağından açtığı topa Marafona sahip oldu.

88. dakikada orta alandan Aytemiz Alanyaspor'da Efecan Karaca hızla hücuma çıktı. Rakip ceza sahası yakınından gönderdiği ara pasta sol taraftan topla buluşan Oğuz Aydın'ın bekletmeden vuruşunda, kaleciyi geçen meşin yuvarlağı Tosça uzaklaştırdı.

89. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı hücumda orta sahada Oğuz Aydın'ın kazandığı top ile buluşan Efecan Karaca rakiplerinden sıyrılarak soldan ceza sahasına girdi. Burada kaleciyi de geçen Efecan Karaca'nın ortaladığı meşin yuvarlağı Eduardo, filelere gönderdi: 2-0

90. dakikada rakip alanda kazanılan topla buluşan Eduardo ceza sahasında Efecan Karaca'ya pası çıkardı. Bu futbolcunun ortasında Candeias topu filelerle buluşturdu: 3-0

Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Öte yandan karşılaşma öncesinde Alanyaspor'un davetlisi olarak maça gelen Azerbaycan ordusu gazilerine Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.

Alanyaspor 3 – 0 Gaziantep FK maç sonucu

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Bahattin Şimşek, Ata Yıldırım, Cemil Tunç,

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır (Dk. 46 Oğuz Aydın), Fatih Aksoy (Dk. 76 Mevlja), Borja, Leroy Fer, Umut Güneş, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu (Dk. 64 Novais), Emre Akbaba (Dk. 85 Candeias), Diedhiou (Dk. 76 Eduardo)

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Oğuz Ceylan, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 80 Borven), Ertuğrul Ersoy, Tosça, Vetrih (Dk. 80 Merkel), Doğan Erdoğan (Dk. 90 Recep Niyaz), Sagal, Mirza Cihan (Dk. 66 Mendly), Maxim, Figueiredo (Dk. 90 Stankovski),

Alanyaspor 3 – 0 Gaziantep FK maç sonucu

Goller: Dk. 59 Diedhiou, Dk. 89 Eduardo, Dk. 90 Candeias (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Furkan Bayır, Dk. 62 Efkan Bekiroğlu, Dk. 83 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 33 Halil İbrahim Pehlivan, Dk. 43 Sagal, Dk. 85 Tosça (Gaziantep FK)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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