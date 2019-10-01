Alanyaspor'da Beşiktaş hazırlığı

Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, çalışmalarını bugün yaptığı tek idmanla sürdürdü.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan idmana sakatlığı bulunan Lokman Gör, Salih Uçan ve Juanfran katılmadı. Teknik direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Pas çalışması yapan futbolcular, dar alanda çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

TAKIM PERFORMANSINDAN MEMNUN

Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş hazırlıklarının iyi gittiğini söyledi. Takımın performansından memnun olduğunu belirten Erol Bulut, "Takımımızda bir düşüş olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü Gençlerbirliği maçında ilk yarı istediğimiz oyunu sahada sergilemedik ama ikinci yarı istediğimiz oyun ve istediğimiz pozisyonları yakaladık, golü atamadık. Sivasspor'a karşı ilk 3-4 dakika konsantrasyonumuz yüzde 100 değildi. Nitekim yediğimiz gol oldu. Golü yedikten sonra takımımız uyandı. Ondan sonra zaten tek kale maç oynadık, herkesin gördüğü gibi. 43 kez rakip ceza sahasına girmemiz var, tahmin ediyorum son 6 haftanın rekoru bu. 37 ortamız var ama bunlar istatistikler. Bazen istatistikler maç kazandırmıyor. Ama Sivasspor kazanmamız gereken bir maçtı. İyi bir maç oynadı futbolcularım. Orada kaçırdıklarımızı bu hafta sonu Beşiktaş'a karşı en iyi şekilde değerlendirip istediğimizi alırız umarım" dedi.

"O POZİSYONDA SIKINTI YOK"

Sivasspor maçında sakatlanan Juanfran hakkında bilgi veren Bulut, "Juanfran zaten yeni gelen bir transferimiz, takıma da çok çabuk bir şekilde adapte olup uyum sağladı. Oynadığı 6 haftada iyi bir performans gösterdi. Olumlu katkıları oldu. Maalesef 62'nci dakikadaki bir pozisyonda sakatlık yaşadı ve çapraz bağları koptu. 5-6 ay uzak kalacak. Ama o pozisyonda alternatifimiz var. Geçen sene biliyorsunuz Baiano o pozisyonda oynayan futbolcumuz. Bu sene zaten yeni transfer yaptık, Onur. O da o pozisyonda oynayan bir arkadaşımız. Bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum o pozisyonda" diye konuştu.

"RAKİBİN DURUMU BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

Bir gazetecinin "Beşiktaş sıkıntılı bir dönem mi geçiriyor" sorusunu da yanıtlayan Bulut, şöyle dedi: "Rakibin durumu bizi pek fazla ilgilendirmiyor. Biz kendimize bakarız. Neler yapıp yapamayacağız, onlara daha çok odaklanıyoruz. Rakibin sıkıntısı olabilir, o kendi sorunları. Biz tamamıyla Beşiktaş maçına konsantre olmuş durumdayız. Hazırlıklarımızı o doğrultuda gerçekleştiriyoruz. İyi hazırlanıyoruz, futbolcularımız iyi konsantre olmuş durumdalar. Umduğumuz puan veya puanları alarak dönmek istiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan görüntüler

- Erol Bulut'un açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA