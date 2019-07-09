Alanyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına Alanya Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı çift idmanla devam etti.

Sabah idmanıyla güne başlayan turuncu yeşilli ekip akşam idmanına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde devam etti. Antrenmanda futbolcular, koordineli ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Taktik idmanla tamamlanan antrenmanda Şili Milli Takımı formasıyla Kupa Amerika'da yer alan Junior Fernandes, Afrika Uluslar Kupası'nda Angola forması giyen Djalma Campos, askerlik nedeniyle izinli olan Efecan Karaca ile izinli Lucas Villafanez ve Baiano yer almadı.

Antrenmanda konuşan takım kaptanı kaleci Haydar Yılmaz, kampın ilk etabına Alanya'da başladıklarını söyledi. Kaptan Yılmaz, "Alanya'da geçen süreçte sıcaklar bir yandan ama çok olumlu verimli kamp dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Takım içindeki uyum ve ahengin yerinde olduğunu düşünüyorum. Kalıplaşmış, oturmuş ve kemikleşmiş bir kadromuz var. Yeni gelen transferler de bize çabuk uyum sağladı. Tek derdimiz sıcakla boğuşma ama takım olarak üstesinden geliyoruz" dedi.

"HOCA İLE UYUM YERİNDE"

Takım olarak fedakarlıkta bulunarak sıkı çalıştıkların belirten Yılmaz, "Önemli olan da bu zaten. Bir yere gelmek istiyorsak bu şartlardan olumlu ve verimli bir şekilde çalışarak elimizden geleni, özveriyle ve fazlasını göstererek, hocalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Takım da bunun bilincinde. Hocamızla birlikte kampın başladığı ilk gününde hedefi belirledik. Geçen sene bu ligi 9'uncu sırada bitirdik. İlk hedefimiz önümüzdeki sezon için bunun altına düşmemek. Daha iyisi için elimizden geleni yapmak. Kupada da en üst noktaya çıkmak istiyoruz. Yeni hoca ve ekiple takımın uyumu yerinde. Daha önce de çalıştığım hoca. Kendisini bu ligde ispatladı ve daha iyi yerlere geleceğini umuyorum. Umarım bizler için daha iyi bir lig olur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan genel ve detay görüntü

- Haydar Yılmaz'ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

DHA