Denizlispor Alanyaspor maç sonucu | Denizlispor Alanyaspor maç özeti

Yukatel Denizlispor ligin 16’ncı hafta müsabakasında Aytemiz Alanyaspor’u ağırladı.

Denizlispor - Alanyaspor maçının başından sonuna kadar, Denizli kalesini abluka altına alan Alanyaspor, yıldızlarıyla 3 puana uzandı. Bu sonucun ardından Alanyaspor 2 maç galibiyet alırken, Denizlispor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi noktalandı.

Sahadan 5-1 galip ayrılan Erol Bulut'un ekibi, 26 puana ulaştı ve haftayı 6. sırada kapattı. 21 puanda kalan Denizlispor ise 11. sırada yer aldı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 35 ve 42'de Welinton, 43'te Djalma Campos, 78'de Papiss Cisse ile 86'da Onur Bulut kaydetti. Ev sahibi Denizli'nin tek golü ise 83'te Estupinan'dan geldi.

DENİZLİSPOR ALANYASPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

13. dakikada Aytemiz Alanyasporlu Campos, orta sahadan aldığı pasta rakip ceza sahası dışından kaleye şutunu çekti. Kaleci Stackhowiak’ın müdahale ettiği meşin yuvarlak, kornere çıktı.

36. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Salih Uçan’ın kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Welinton topu kafayla ağlara gönderdi: 0-1.

42. dakikada konuk ekip ikinci golü buldu. Fernandes’in soldan çıkardığı pasta topla buluşan Welinton, sağ çaprazdan plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

43. dakikaka Aytemiz Alanyaspor farkı 3’e çıkardı. Baiano’nun sağdan ortasında, ceza sahası içinde Campos topu kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 0-3.

İlk yarı konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Nsakala’nın sol çaprazdan şutunda, kaleci Adam Stachowiak topun sahibi oldu.

78. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı 4’e çıkardı. Musa Çağıran’ın pasıyla hareketlenen ve ceza sahasına giren Cisse’nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4

83. dakikada ev sahibi Yukatel Denizlispor farkı 3’e indirdi. Çalımlarla ceza sahasına giren Aissati’nin pasında topla buluşan Estupinan, meşin yuvarlağı filelere gönderdi:1-4.

86. Aytemiz Alanyaspor 5. golünü kaydetti. Efecan Karaca’nın derinlemesine pasına hareketlenen Onur Bulut, topu ağlarla buluşturdu. Pozisyonda ofsayt kararı verilirken, hakem Hüseyin Göçek VAR kontrolünün ardından golü geçerli saydı: 1-5.

Aytemiz Alanyaspor, müsabakadan 5-1 galip ayrıldı.