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Alanyaspor'dan Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı

ANTALYA (AA) - Alanyaspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesabından, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Sayın Yusuf Günay'ın bir an önce...

Alanyaspor'dan Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı

ANTALYA (AA) - Alanyaspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesabından, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Sayın Yusuf Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. Geçmiş olsun." paylaşımı yapıldı.

Kaynak: AA




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