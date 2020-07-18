Alanyaspor'un yeni sezon formalarında 'Mehmetçik Vakfı' detayı

Aytemiz Alanyaspor'un 2020-2021 yılı formaları hazırlandı. Formalardan askeri kamuflajlı olanı, kaptan Efecan Karaca'nın oynadığı reklam filmiyle tanıtıldı. Kamuflajlı formanın satışından elde edilecek kazancın yüzde 10'unun Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağı açıklandı.

Aytemiz Alanyaspor'un yeni sezon için hazırlanan formaları yakında kendi mağazası olan Alanyaspor Store'da satışa çıkacak. Hazırlanan formalardan askeri kamuflajlı olanı, kaptan Efecan Karaca'nın oynadığı reklam filmiyle tanıtıldı. Formadaki kamuflaj detayı taraftarın oldukça ilgisini çekerken, Alanyaspor'dan yapılan açıklamaya göre kamuflajlı formanın satışından elde edilecek kazancın yüzde 10'u Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak.

YENİ FORMAYLA EVİNDEKİ SON MAÇ

Aytemiz Alanyaspor takımı ayrıca 2019- 2020 Cemil Usta Sezonu'nun evinde oynayacağı son maçı olan Yukatel Denizlispor karşısına kamuflaj desenli formayla çıkacağını duyurdu. Yeni sezon formaları olan kamuflaj, beyaz ve çubuklu forma yakın zamanda Alanyaspor Store Mağazası'nda satışa çıkacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Alanyaspor'un kamuflaj formasının tanıtım filmi

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA