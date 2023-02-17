Alanzinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alanzinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alanzinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alanzinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alanzinho 8 Mart 2000 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Alan de Souza Guimarães şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alanzinho Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGON yapmaktadır. Alanzinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moreirense FC futbol takımında oynamaktadır. Moreirense FC takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Alanzinho'nin Moreirense FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alanzinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alanguimaraes00/

Alanzinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alanzinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alanzinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alanzinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Palmeiras U17

1 Ocak 2018 yılında Palmeiras U20

1 Ocak 2020 yılında Palmeiras

28 Ağu 2020 yılında Guarani

1 Aralık 2020 yılında Palmeiras

25 Ağu 2021 yılında Operário-PR

30 Kasım 2021 yılında Palmeiras

21 Ocak 2022 yılında Sport Recife

10 Ağu 2022 yılında Palmeiras

11 Ağu 2022 yılında Moreirense

30 Haziran 2023 yılında Palmeiras

Alanzinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alanzinho şuan Moreirense FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Alanzinho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 3 gol atmıştır.

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