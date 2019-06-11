Alaplı Hükumet Konağında Asansör aylardır bozuk

Alaplı Hükumet Konağı'nda bulunan ve öncelikli olarak yaşlı ve engelli vatandaşların kullanımına açık olan asansör, aylardır arızalı olduğu için kullanılamıyor.

Asansörün bozuk olması Alaplı Hükumet Konağı'nın üst katlarındaki birimlerde işi olan yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın çok zor durumda kalmasına neden oluyor.

Engelli vatandaşların, yaşlıların, çocuklu ve hamile kadınların kullanması amacıyla Hükumet Konağı'na kurulan asansörün aylardır çalışmaması, Hükümet Konağı'ndaki Tapu Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü gibi kurumlarda işlemlerini halletmeye çalışan özellikle engelli vatandaşların hayatını daha da zorlaştırıyor.

Bir işini halletmek üzere Hükumet Konağı'na gelen Mehmet Öz asansörün çalışmadığını görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ve üzüldüğünü belirterek," İki aydır Hükumet Konağı'ndaki kurumlarda işlerimi halledemiyorum. Gözleri görmeyen vatandaşlarımız da var. Onlar için durum daha da zor. Şimdi bu 2 katı çıkmak çok büyük bir dert. Ama yukarı çıkıp derdimi de anlatmam gerek. İnşallah bu asansörü en kısa süre içinde yaparlar da benim bugün çektiğim çileyi başkası çekmez" siteminde bulundu. Asansörün arıza olması nedeniyle merdivenleri kullanmak zorunda kalan engelli vatandaşlar, yetkililerin biran önce duruma müdahale etmesini ve asansörün en kısa zamanda tamir edilmesini istiyor.

Kaynak: İHA