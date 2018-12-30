Alaplı’da "Ecdadımız Okçuydu Bizim Bir Fırsatta Bize Verin" projesi

Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü tarafından ilçemizde uygulanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Ecdadımız okçuydu bizim bir fırsat da bize verin" projesi kapsamında piknik yapıldı.

Alges Alaplı Başkanı İsmail Korkut Toplumun her kesiminden toplam 105 kişiye Geleneksel ve Modern okçuluk eğitimlerinin verildiği proje kapsamında 22 ve 29 Aralık tarihlerinde 2 adet piknik yaptıklarını ve bu pikniklere yoğun katılım olduğunu söyledi.

Gerek toplumun her kesimini kapsaması, gerekse hem Geleneksel hem de Modern okçuluk eğitimlerinin veriliyor olması nedeniyle uyguladıkları projenin Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıdığını vurgulayan Korkut, Alaplı'da Okçuluk Sporuna büyük bir ilgi olduğunu ve bu ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Korkut ayrıca projenin hazırlanması ve uygulanmasında kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: İHA