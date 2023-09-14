Alaplı’da İlköğretim Haftası kutlandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı İlköğretim Haftası kutlama programı çerçevesinde Merkez İlkokulunda program düzenlendi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Alaplı’da İlköğretim Haftası kutlandı

Alaplı'da İlköğretim Haftası kutlandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı İlköğretim Haftası kutlama programı çerçevesinde Merkez İlkokulunda program düzenlendi.

Zonguldak'ın Alaplı Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen programa, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Belediye Başkanı Nuri Tekin, Başsavcı Ömer Günay, Alaplı ilçe Jandarma Komutanı Teğmen İbrahim Guzgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması tören sona erdikten sonra törene katılan protokol üyeleri Merkez İlkokulu'nu ziyaret etti.

Alaplı Merkez İlk Okulunda başlayan etkinlik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi.

Alaplı'da 7342 üzerinde öğrenci, 530 öğretmen ve diğer çalışanlarla eğitim kurumunda yeni eğitim-öğretim yılına hazır olduklarını belirten Çevik "Umudumuz evlatlarımızı; zamana ve geleceğe yön veren, değerlerine sahip çıkan, bu ülkenin ihtiyacı olan nesiller olarak yetiştirmek için çalışıyoruz. 2023- 2024 eğitim- öğretim yılının öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize ve milletimize hayırlı olmasını; bugünkü sevincimizin tüm eğitim-öğretim yılı boyunca sürmesini diliyorum." diye konuştu.

Tören Merkez İlkokulu Müdürü Şennur Taşkın'ın konuşması ve 4.sınıf öğrencilerinin 1. sınıf öğrencilerine çiçek vermesi ve halk oyunları gösterilerinin ardından sona erdi.

Alaplı’da İlköğretim Haftası kutlandı

Alaplı’da İlköğretim Haftası kutlandı

Alaplı’da İlköğretim Haftası kutlandı

Alaplı’da İlköğretim Haftası kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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