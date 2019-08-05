Alaplı’da kaçak tütün ile makaron ele geçirildi

Zonguldak Alaplı ilçesinde, bir eve düzenlenen operasyonda makaronlara dondurulmuş 66 karton sigara ele geçirildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Alaplı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan A.K.'nin evinde kaçak tütün ve tütün ürünleri satışı yaptığı yönünde ihbar aldı. Polis, cumhuriyet savcısına bilgi vererek, A.K.'nın evinde arama izni istedi. Verilen iznin ardından adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Evin bodrumunda imalat olarak kullanılan yerde bir adet otomatik sigara sarma makinesi ile çeşitli markalara ait makaronlara doldurulmuş toplam 66 karton (13 bin 200 dal) sigara ele geçirildi. Kaçak tütün ve tütün ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA