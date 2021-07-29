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Alaplı'da kontrolden çıkan araç yan yattı

Alaplı-Akçakoca arasındaki sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yan yattı, 2 kişi yaralandı.

Alaplı'da kontrolden çıkan araç yan yattı

Alaplı- Akçakoca Karadeniz Sahil yolu üzerinde Hasan Ş.(60). idaresindeki 67 SL 201 plakalı Ford marka otomobil, Akçakoca'dan Alaplı istikametine gittiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. İstinat duvarına çarpan otomobil yan yattı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Hasan Ş. ile yan koltukta bulunan Ercan K.. hafif şekilde yaralandı.

Alaplı'da kontrolden çıkan araç yan yattıAlaplı'da kontrolden çıkan araç yan yattıAlaplı'da kontrolden çıkan araç yan yattı

Polis ekipleri çevre güvenliği alırken kazayla ilgili çalışma başlatıldı.

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