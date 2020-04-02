Alarko Şirketler Topluluğu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

İSTANBUL (AA) - Alarko Şirketler Topluluğu'nca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, muhtelif kurumlara yaptıkları ayni ve nakdi yardımların dışında 1 milyon TL destek verildiği bildirildi.

Alarko Şirketler Topluluğu'ndan yapılan açıklamada, içinde bulunulan bu zor günlerde birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemine işaret edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye’m' Milli Dayanışma Kampanyası’na, muhtelif kurumlarımıza yapmış olduğumuz ayni ve nakdi yardımlarımız dışında 1 milyon TL ile katkıda bulunuyoruz. En büyük dileğimiz, bu zorlu dönemi güçlü bir dayanışma ile en kısa sürede ve en az hasarla geride bırakmak."

Kaynak: AA