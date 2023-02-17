Alasana Manneh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alasana Manneh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alasana Manneh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alasana Manneh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alasana Manneh 8 Nisan 1998 tarihinde Banjul şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Gambiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alasana Manneh Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LGT Football yapmaktadır. Alasana Manneh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odense Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Odense Boldklub takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Alasana Manneh'nin Odense Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alasana Manneh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alasanamanneh8/

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Alasana Manneh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alasana Manneh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alasana Manneh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alasana Manneh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Barça U19

1 Temmuz 2017 yılında Barcelona B

21 Ağu 2017 yılında CE Sabadell

22 Ocak 2018 yılında Barcelona B

23 Ocak 2018 yılında Etar

30 Haziran 2018 yılında Barcelona B

13 Ağu 2018 yılında Etar

30 Haziran 2019 yılında Barcelona B

12 Temmuz 2019 yılında Górnik Zabrze

31 Ağu 2022 yılında Odense BK

Alasana Manneh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alasana Manneh şuan Odense Boldklub takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alasana Manneh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Aspire Academy (2012-2016), FC Barcelona (2016-2017)

Gambiya takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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