Alaşehir Belediyesi Manisa Veteriner Hekimler Odasıyla birlikte çalışacak

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Merter Yıldız ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. Yapılan görüşmede Alaşehir Belediyesi ve Veteriner Hekimler Odasının birlikte çalışma kararı alındı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Merter Yıldız ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreter Ali Gök ve Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Kökçü Mustafaoğlu da hazır bulundu. Ziyaret sonunda 15 gün içerisinde Alaşehir'deki 17 veteriner hekimi ile bir araya gelerek bir toplantı düzenleyip, birlikte çalışma kararı alındı.

Ziyarette konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması işlemi ve bu işlemle ilgili yayınlanan haberlere veteriner hekimler ve Veteriner Hekimler Odanız tarafından tepki göstermiştir. Bilindiği üzere Büyükşehir Belediye Kanunun 7/m maddesine göre Sokak Hayvanları Geçici Bakımevlerinin yapılması, yaptırılması, işletmesi, işlettirilmesi Büyükşehir Belediyelerinin sorumluğundadır. Alaşehir Belediyesi olarak sokak hayvanları ile ilgili çalışmaları yürütebilmek amacıyla 2016 yılı temmuz ayı itibariyle yapılan başvurular sonucunda, valilik izni ile mevcut bakımevi geçici olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ancak Büyükşehir Belediye Kanunu'nda yapılan değişiklikler sonrası, köy ve beldelerin belediye sorumluluk alanlarına dahil olması nedeniyle bakımevinin kapasitesi ve işlerliği yetersiz hale gelmiştir. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması işlemi Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte iken 2018 yılı itibariyle kısırlaştırma işlerinin belediyemiz tarafından yapılması önerilmiş ve bu doğrultuda hazırlık yapılmaya başlanmıştır. Birçok belediyede olduğu gibi belediyemiz tarafından da sorunların ötelenmesi ya da önemsenmemesi nedeniyle sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar neredeyse durma ve çözümsüz kalma aşamasına gelmiştir. Alaşehir Belediyesi olarak bu durumun düzeltilmesi amacıyla çalışmalara başlayarak bir çok ilçemizde Veteriner Hekim bulundurulmamasına rağmen Belediye Meclisimizce ikinci veteriner hekim kadrosu açılmış ve 01.08.2019 tarihi itibariyle belediyemiz bünyesinde ikinci sözleşmeli Veteriner Hekimi işe başlatılmıştır. Sokak hayvanlarının sorunları ile ilgili tüm yetki ve sorumluluğun kanun gereği Büyükşehir Belediyesinde olmasına rağmen belediyemiz bu sorunların giderilmesi ve kısırlaştırma işlemlerinin bir an önce yapılarak vatandaşlarımızın ve sokakta yaşayan bu canlarımızın huzurlu bir yaşam sürmeleri için tüm imkanlarını seferber etmiştir. Sokakta yaşayan canlarımızın yaşadığı bu problemlerin sadece ilçemizde değil tüm Türkiye genelindeki belediyelerde devam etmesi ve bu durumun çözülmesi ile ilgili belediyeler tarafından kayda değer gelişmelerin yaşanmaması nedeniyle Belediye Başkanlığımız tarafından bir farkındalık ve kamuoyu oluşturulmak istenmiştir. Konu ile ilgili olarak bakım evine yapılan ziyarette Veteriner Hekimi arkadaşlarımızın kısırlaştırma işlemlerinin başlatılması aşamasında, bu operasyonların önemini vurgulamak, farkındalık oluşturmak ve sosyal medya üzerinden kamuoyuna bilgi vermek maksadıyla video ve fotoğraf çekimi gerçekleştirilmiştir. Veteriner hekimlerin yapmış oldukları operasyona kesinlikle bir müdahalede bulunulmamış, gerçekleştirilen video ve fotoğraf çekimleri mizansen olarak kurgulanmıştır. Aksi taktirde belediye başkanı ve bir hekim olarak, veteriner hekimlerimizin çalışmalarına müdahale etmemiz mümkün değildir, kurgu tamamen mizansendir. Basında çıkan haberlerde operasyonu sanki şahsım yapmış anlamı çıkartılmıştır. Olayın aslı farkındalık oluşturmak, toplum duyarlılığı oluşturmak için kurgulanmış bir mizansendir. Asli görevlerini yerine getiren Veteriner hekimi arkadaşlarımızın işlerine müdahale etmek gibi bir niyetimiz kesinlikle olmamıştır ve olmayacaktır. Arkadaşlarımızın görevlerini yaparken ihtiyaç duyacakları her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyoruz. Alaşehir Belediyesi olarak ilk kısırlaştırma işlemi gerçekleştirilmiş olup 18 aylık süreçte yaklaşık 5 bin kısırlaştırma işlemi yapılması hedeflenmektedir. Bu işlemlerle ilgili Veteriner Hekimi arkadaşlarımızın çalışma saatlerinden artakalan zamanlarda, örneğin haftada 2 saat olmak üzere yapacakları yardımları ve Manisa Veteriner Hekimler Odasının da desteklerini bekliyoruz. İlerleyen zamanlarda yapılacak olan çalışmalarda, Manisa Veteriner Hekimleri Odası ile koordinasyonun sağlanması için gerekli özenin gösterilmesini sağlayacağız. Bu konu ile ilgili olarak Manisa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Merter Yıldız, Genel Sekreter Ali Gök ve Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Kökçü Mustafaoğlu'nu makamda ziyaret ettik. Görüşmeler sonrasında 15 gün içerisinde Alaşehir'deki 17 veteriner hekimimiz ile bir araya gelerek bir toplantı düzenleme kararı aldık." dedi.

Manisa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Merter Yıldız ise şunları söyledi: "Öncelikle Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun ziyaretinden memnuniyet duyduk. Alaşehir'de belediye tarafından sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasıyla ilgili başlatılan çalışmada, basında çıkan haberlerde sanki operasyonu, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yapıyormuş iması anlaşılmıştır. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, bizleri ziyaret ederek, konunun böyle olmadığını belirtti. Bizlerde ziyaretten ve bilgilendirmeden memnun kaldık. Bundan böyle Alaşehir'de yapılacak çalışmaya, veteriner hekimler olarak, destek vereceğiz."

Kaynak: İHA