Alaşehir ’il’ olmak için güç birliği yaptı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Ticaret Borsası organizasyonunda, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Alaşehir'in il olması için yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya katılan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcileri, Alaşehir'in il olması konusundaki görüşlerini dile getirdi. Toplantı sonunda yapılan ortak açıklamada, "İlçemiz 108 bin nüfusa sahip tarım, turizm ve kültürel mirasıyla öne çıkan bir ilçedir. Halkımızın temel geçim kaynağı tarım olup dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümüyle tanınmaktadır. Ülkemizdeki yaş ve kuru üzüm üretiminin öncülüğünü yapmaktadır. Alaşehir ilçemizde 2 adet entegre kuru üzüm işletmesi, 53 adet yaş meyve sebze paketleme ve soğuk hava depolarıyla başta kuru üzüm, kiraz, çilek, domates, nar ve her çeşit yaş meyve sebze ürünleri işlenip ihracat ve iç piyasaya gönderilmektedir. İlçemizde bulunan Alaşehir Gümrük Müdürlüğü 2005 yılında kurulmuş, denizi ve ülkelere sınırı olmayan ülkemizdeki tek ilçe gümrük kapısıdır. Başta Rusya ve Avrupa ülkeleri olmak üzere 79 ülkeye ihracat yapılmaktadır. İlçemiz Gümrük Müdürlüğü'nden yıllık ortalama 285 milyon dolarlık ihracat yapılarak ülkemize döviz girdisi sağlamaktadır. İlçemiz dünyanın ve ülkemizin en kaliteli sıcak su jeotermal kuyularına sahiptir. Bu sayede ülkemizin elektrik üretimine büyük katkı sağlanmaktadır. Şu anda yapılması planlanan projesi hazır olan jeotermal organize sanayi bölgesi potansiyeline sahiptir. İlçemizin il merkezine uzaklık mesafesi 112 kilometre olduğu gibi diğer ilçelerimizin Manisa il merkezimize uzaklıkları; Salihli ilçesi 73 kilometre, Soma 87 kilometre, Akhisar 51 kilometre ve Turgutlu 32 kilometredir. Manisa ilimize daha uzak olan Demirci, Selendi, Kula, Köprübaşı ve Sarıgöl ilçelerimiz konum olarak bize daha yakın durumdadırlar. Coğrafi olarak Manisa'ya en uzak ilçeyiz. Bu yüzden ilçeler bazında il olmaya en uygun ilçeyiz. Bugün bu toplantımız bir başlangıç olup, önümüzdeki günlerde bir heyet oluşturarak, Ankara'ya gidip İçişleri Bakanlığımıza sunumumuzu yapacağız" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)