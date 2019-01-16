Alaşehir ve Demirci'de eğitime kar engeli
MANİSA'nın iki ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 16 Ocak Çarşamba günü (Bugün) bir gün süreyle ara verildi.
MANİSA'nın iki ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 16 Ocak Çarşamba günü (Bugün) bir gün süreyle ara verildi.
Alaşehir ve Demirci ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle iki ilçenin Kaymakamı 16 Ocak Çarşamba günü eğitime bir günlük ara verildiğini duyurdu.
DHA
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