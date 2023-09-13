Alaşehir ve Turgutlu’da İlköğretim Haftası kutlandı

Manisa'nın Alaşehir ve Turgutlu ilçelerinde İlköğretim Haftası, düzenlenen törenlerle kutlandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Alaşehir ve Turgutlu’da İlköğretim Haftası kutlandı

Manisa'nın Alaşehir ve Turgutlu ilçelerinde İlköğretim Haftası, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Alaşehir'deki tören Beşeylül İlköğretim Okulu bahçesinde gerçekleştirildi. Törene Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Alaşehir'de 17 bin 313 öğrenci, bin 250 idareci, öğretmen ve diğer

çalışanlarla 100'ün üzerinde eğitim kurumunda yeni eğitim-öğretim yılına hazır olduklarını belirten Güneş, öğrenci ve velilere tavsiyelerde bulundu.

Tören, Beşeylül İlkokulu Rehber Öğretmeni Barış Uçar'ın "İlk Ders" konulu konuşması ve 4.sınıf öğrencilerinin 1. sınıf öğrencilerine çiçek vermesi ve halk oyunları gösterilerinin ardından sona erdi.

Turgutlu'da İlköğretim Haftası kutlandı

Turgutlu ilçesinde de İlköğretim Haftası törenle kutlandı. Turgutlu Şadi Turgutlu Ortaokulu'nda düzenlenen programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ve Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptı. Kaymakam Kapankaya, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın gönüllerini bilgi ve erdemle yeşertecek yeni bir eğitim-öğretim yılına daha erişmenin sevincini yaşıyoruz. Sevgili çocuklarımızın, değerli öğretmenlerimizin ve velilerimizin coşkusunu yürekten paylaşıyor, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilçemiz eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ediyor, huzurlu ve başarılı bir ders yılı diliyorum. Kalkınmanın, ekonomik ve sosyal refahın, iyi yaşam şartlarının en önemli sağlayıcılarından birinin eğitim olduğu yapılan bilimsel araştırmalarla ortaya konmuştur. Bu gerçeklerden yola çıkarak, devlet olarak düşünen, araştıran, yeni fikirlere açık, sorumluluk duygusuna sahip, milli ve manevi değerlerimizi benimsemiş, çağın gerektirdiği özelliklere sahip, üretken ve iletişim çağı insanı yetiştirme gayreti içerisindeyiz. Hedeflerimize ulaşabilmek, eğitim hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve eğitimde daha ileri noktalara gelebilmek için idareci, öğretmen, öğrenci ve veli işbirliğinin gerekli olduğuna inanıyorum. Yarının Türkiye'sini yönetecek, şekillendirecek, daha iyi noktaya taşıyacak gençlerimizi yarınlara hep birlikte hazırlayacağız" dedi.

Konuşmanın ardından Turgutlu Niyazi Üzmez İlkokulu ve Şadi Turgutlu Ortaokulu öğrencileri yazdıkları şiirleri okudu. Daha sonra halk oyunları ve dans gösterilerinin sergilendiği program, 1'inci sınıf öğrencilerine "Okula hoş geldin" çiçeği verilmesi ile son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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