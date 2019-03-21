Alaşehir’de ’Adalet Ormanı’ oluşturuldu

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce "Adalet Ormanı" projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, adliye personeli diktikleri fidanlarla Belenyaka Mahallesinde orman oluşturdu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 21-26 Mart Orman Haftası nedeniyle Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, ilçeye bağlı Belenyaka Mahallesinde "Adalet Ormanı" kuruldu. Alaşehir Orman İşletme Şefliğinden temin edilen çam fidanları adliye personeli tarafından toprakla buluşturuldu. Fidan dikim törenine katılan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Bizler görevimiz nedeniyle bir gün başka yerlere atanırız ama burada diktiğimiz fidanlar büyür, gelişir yıllar sonra toprakla bütünleşir. Orman sevgisini 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza kazandırmamız gerekiyor. Orman sevgisiyle birlikte toprakla buluşturulacak her bir fidanın da gelecek nesiller için önemini bilmeli ve bu bilinçle hareket etmeliyiz. Bu tür etkinlere her zaman önem veriyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Fidan dikimi ve konuşmaların ardından Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, adliye personeli ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Alaşehir İlçe Müftüsü Necati Kara, Alaşehir Sosyal Hizmetler Müdürü Nevzat Bakay, Alaşehir M Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü Mesut Duyar, savcılar, hakimler, denetimli serbestlik personeli ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA