Alaşehir'de bir mahallenin karantina süresi uzatıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakılı Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 Nisan'da başlatılan karantina uygulamasının süresi, 5 Mayıs'a uzatıldı.

Alaşehir Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Caberfakılı Mahallesi'nde bu gece sona ermesi beklenen karantina uygulamasının süresinin, yeni vakaların görülmesi nedeniyle uzatılmasına karar verdi.

Jandarma ekiplerince, mahalle giriş çıkışında tedbir alındı.





Kaynak: AA