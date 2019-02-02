Alaşehir’de jeotermal kaynaklı organize sera bölgesi kuruluyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bin 800 dekarlık alanda kurulması planlanan ve 3 bin kişiye istihdam sağlaması hedeflenen "Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi" için ilk adım atıldı.

Alaşehir Belediyesi şubat ayı meclis toplantısında ilçenin tarımsal ekonomisine yönelik önemli bir projeye imza atıldı. Meclis'te alınan kararla ilçenin Kemaliye Mahallesinde bin 800 dekarlık alana "Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi" kurulması planlanıyor. Yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlaması hedeflenen projede, Alaşehir Belediyesi yüzde 60 katılım payı ile müteşebbis heyette kurucu üye olarak yer alması kararlaştırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Devletimizin desteği ile Kemaliye Mahallemizde kurulması planlanan Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sera Bölgesi bin 800 dekarlık alana kurulacak olup, bin 450 dekarlık alanda seracılık faaliyeti gösterilecektir ve 3 bin Alaşehirli hemşehrimize iş imkanı sağlanacaktır. Aynı zamanda seracılık faaliyetlerinin gelişmesinin Alaşehirli çiftçilerimiz içinde çok önemli olacağını düşünüyorum. Bu konuda Alaşehir Belediyesi olarak elimizi değil vücudumuzu taşın altına koyacağımızın ve bu hizmetin Alaşehirimize kazandırılması için tüm katkının sunulacağının bilinmesini istiyorum. Başta Manisa Valimiz olmak üzere AK Parti Manisa eski Milletvekili Recai Berber, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir İlçe Tarım Müdürü Tarık Memiş, AK Parti Alaşehir İlçe Teşkilatı ve emeği geçen herkese çok teşekkür eder, Alaşehirimiz için hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Kaynak: İHA