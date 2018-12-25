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Alaşehir'de kar yağışı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, etkili olan kar yağışının ardından sokağa inen birçok kişi kar oynamanın keyfini çıkarttı.

Alaşehir'de kar yağışı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, etkili olan kar yağışının ardından sokağa inen birçok kişi kar oynamanın keyfini çıkarttı.

Bugün akşam saatlerinde Alaşehir ilçesinde başlayan kar yağışı, yaklaşık 45 dakika sürdü. Etkili olan yağışın ardından sokaklara inenler, kar oynamanın keyfini çıkarttı. Araçların üzeri yaklaşık 5 cm kar ile kaplanırken, yağışının dağ köylerinde hala sürdüğü öğrenildi.

DHA

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