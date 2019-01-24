Alaşehir’deki jeotermal patlamayla ilgili açıklama

Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şubesi, Manisa'nın Alaşehir ilçesi Toygar Mahallesinde bulunan jeotermal kuyuda meydana gelen patlamayla birlikte çevreye yayılan buhar ve sıcak su ile ilgili açıklama yaptı.

Dün, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Hakan Turan'a ait üzüm bağı kıyısında özel bir firma tarafından yapılan jeotermal çalışması sırasında kuyuda patlama meydana geldi. Patlama sonrası yeraltından dakikada 100 debi eriyik araziye akmaya başladı. Yaklaşık 30 dekar bağ sıcak su altında kaldı. Konuyla ilgili Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şubesi yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Manisa'nın Alaşehir ilçesi Toygar Mahallesi çay içi mevkiinde bulunan jeotermal kuyuda meydana gelen patlamadan sonra yeraltından dakikada 100 debi eriyik araziye akmaya başladı. Bölgede bulunan araziler bu eriyik tarafından baskın altında kaldı. İnsan sağlığı ve bağlar için büyük tehdit olan eriyik, içinde başta bor ve birçok ağır metali barındırmaktadır. Gediz nehrinin kolları olan Sarıkız deresi ve Alaşehir çaylarına akmaktadır, yer altı sularına karışmaktadır. Tehlikenin boyutları Alaşehir'i aşmış tüm Manisa ilini tehdit eder hale gelmiştir. İzmir'in içme suyunun büyük bölümünün Manisa'dan sağlandığı düşünüldüğünde olayın boyutları daha da artmaktadır. Yetkililerden beklentimiz akan bu eriğin derhal durdurulması ve Manisa'da bu tür olaylara davetiye çıkaran yeni kuyuların açılmasına izin verilmemesidir."

Kaynak: İHA