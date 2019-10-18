Alaşehirli kadınlara ücretsiz kanser taraması

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçedeki 40-69 yaş arası kadınlara yönelik gerçekleştirilen ücretsiz kanser taraması tüm hızıyla devam ediyor. Kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekilen çalışmaya merkez ve kırsal mahallelerdeki kadınlar da büyük ilgi gösteriyor.

Alaşehir merkez mahalleleri ve kırsal mahallelerde oturan 40-69 yaş arası kadınlar Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından servislerle taşınarak meme kanseri taramasından geçiriliyor. Kanser taramasının yanı sıra meme kanseri ve korunma yolları hakkında bilgiler de verilen kadınlar ilçenin farklı noktalarına asılan afişlerle ve kurulan stantlarda da meme kanseri hakkında bilgi sahibi oluyor.

Alaşehir Devlet Hastanesi ile yapılan protokol doğrultusunda, kadınlara sıra beklemeden ücretsiz mamografi taraması yapıldığını kaydeden Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülistan Güngör, "Alaşehir'de İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün Alaşehir Devlet Hastanesi ile yapmış olduğu protokol sonucunda 40-69 yaş aralığındaki kadınlarımızın mamografi tarama çekimleri aile hekimlerinden sevkle ücretsiz olarak yapılmaktadır. Bu kapsamda kurumumuzun temin ettiği araçlarla ilçemize bağlı uzak köy ve mahallelerden toplu olarak aile sağlığı merkezlerinin önü ya da köy meydanlarından alınıp hastaneye ulaştırıyoruz. İşlemleri biten vatandaşları tekrar aile sağlığı merkezlerine ya da alındıkları yerlere bırakıyoruz. Merkezden yönlendirilen vatandaşlar ise sisteme giriş işlemleri kurumumuzca yapılıp hastaneye gittiklerinde ücretsiz olarak zaman kaybetmeden tarama çekimleri yapılmaktadır. Ekim ayı, meme kanseri farkındalık ayı. Bu sebeple ay içerisinde kurumumuzca meme kanseri bilinçlendirme etkinlikleri düzenlenerek halkımıza bilgiler verilmekte ve konuyla ilgili broşürler dağıtılmaktadır." dedi.

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından dağıtılan afişlerde ise, meme kanseri, tanısı, korunması ve tedavi yolları detaylı bir şekilde anlatılarak vatandaşların bilgilendirilmesi sağlanıyor.

Kaynak: İHA