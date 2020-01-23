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Alaska’da 6.2 büyüklüğünde deprem

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Alaska'ya bağlı Adak şehrinin 81 kilometre batısında yerin 10 kilometre derinliğinde 6.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Alaska’da 6.2 büyüklüğünde deprem

Alaska'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Alaska'ya bağlı Adak şehrinin 81 kilometre batısında yerin 10 kilometre derinliğinde 6.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı ve 2 saat içerisinde 2.1 ve 3.9 büyüklüğünde 30 artçı sarsıntının meydana geldiği aktarıldı.

Kaynak: İHA



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