Alaska'da Kuzey ışıkları değil, Türkiye! Herkes uyurken İstanbul'a meteor yağdı, o anlar izleyeni büyüledi!

Dün gece vatandaş uyurken, İstanbul semalarında meteor yağmuru meydana geldi. Kilim koyunda gökyüzü Stop-Motion tekniği ile görüntülenen meteor net bir şekilde gözler önüne serildi. Her yıl temmuz sonu ile ağustos ortasında gerçekleşen Marsden ve Kracht Sungrazing kuyruklu yıldızlarını oluşturan ve bir parçalanmanın ürünü olan meteorların akışı, görsel şölen sundu.

YENİ YILDA GÖRÜLMÜŞTÜ

2022 yılının ilk günlerinde ise, Boötes olarak bilinen takımyıldız Quadrans Muralis'in adını taşıyan Quadrantid meteor yağmuru 16 Ocak'a kadar gökyüzünde devam etmişti. 26 Aralık 2021'de başlayan yeşil alev topuna dönen meteorun heyecanına, vatandaşlar da şahit olmuştu.