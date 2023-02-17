Alassana Jatta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alassana Jatta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alassana Jatta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alassana Jatta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alassana Jatta 12 Ocak 1999 tarihinde Sukuta şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Gambiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alassana Jatta Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Modoustic Sports yapmaktadır. Alassana Jatta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viborg FF futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF takımına 5 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Alassana Jatta'nin Viborg FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alassana Jatta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alassana Jatta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alassana Jatta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alassana Jatta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Paide

5 Ağu 2019 yılında Viborg FF

Alassana Jatta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alassana Jatta şuan Viborg FF takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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