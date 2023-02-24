Alassane Diaby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alassane Diaby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alassane Diaby adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alassane Diaby Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alassane Diaby 6 Ocak 1995 tarihinde Saint-Denis şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Mali,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Alassane-Méba Diaby şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alassane Diaby Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PSC yapmaktadır. Alassane Diaby, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tuzla City futbol takımında oynamaktadır. FK Tuzla City takımına 29 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Alassane Diaby'nin FK Tuzla City ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alassane Diaby Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alassane Diaby isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alassane Diaby Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alassane Diaby futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Monaco B

19 Temmuz 2015 yılında Lierse SK

1 Eylül 2016 yılında Osmanlıspor

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında Septemvri Sofia

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Pau FC

1 Temmuz 2020 yılında Quevilly Rouen

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

29 Eylül 2022 yılında FK Tuzla City

Alassane Diaby Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alassane Diaby şuan FK Tuzla City takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alassane Diaby Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AS Monaco (2012-2014)

Mali U23 takımında 4 numaralı formasıyla 18 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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