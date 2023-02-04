Alassane Ndiaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alassane Ndiaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alassane Ndiaye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alassane Ndiaye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alassane Ndiaye 14 Haziran 1991 tarihinde Limoges şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alassane Ndiaye Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alassane Ndiaye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Ajaccio futbol takımında oynamaktadır. AC Ajaccio takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Alassane Ndiaye'nin AC Ajaccio ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alassane Ndiaye Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/malhasssuperfly/

Alassane Ndiaye Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alassane Ndiaye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alassane Ndiaye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alassane Ndiaye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Chamois Niort

1 Temmuz 2012 yılında CA Bastia

1 Temmuz 2014 yılında AC Arles

4 Ağu 2014 yılında R. Strasbourg

30 Haziran 2015 yılında AC Arles

5 Ağu 2015 yılında Stade Lavallois

31 Ocak 2017 yılında Taawon

6 Temmuz 2017 yılında Clermont Foot

1 Temmuz 2020 yılında AC Ajaccio

Alassane Ndiaye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alassane Ndiaye şuan AC Ajaccio takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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